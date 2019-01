EUREX/Bund-Future im Verlauf stabil

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem freundlichen Start in den Tag zeigt sich der Bund-Future im weiteren Verlauf stabil. Auch ohne die Käufe der Europäischen Zentralbank scheint der Anlagebedarf weiterhin sehr hoch. Nachdem am Vortag die Bundesanleihe mit einer Laufzeit von zehn Jahren geräuschlos am Markt untergebracht werden konnte, stehen nun französische Staatspapiere im Schaufenster. Dabei geht es um Laufzeiten von zehn Jahren oder länger bei einem Gesamtvolumen von knapp 9 Milliarden Euro.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 18 Ticks auf 164,08 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 164,25 Prozent und das Tagestief bei 163,93 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 29.450 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 132,67 Prozent.

January 10, 2019 02:51 ET (07:51 GMT)