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EUREX/Bund-Future impulsarm seitwärts

EUREX/Bund-Future impulsarm seitwärts | finanzen.net

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Montag im Verlauf impulsarm seitwärts. Der September-Kontrakt verliert drei Ticks auf 124,37 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,38 Prozent und das Tagestief bei 124,23 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.353 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert einen Tick auf 113,92 Prozent. Der Datenkalender ist für heute leer, damit dürften vor allem die Notierungen für Öl die Impulse liefern.

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Das Bild der technischen Indikatoren bleibt für die Marktstrategen der Helaba auch zu Beginn der neuen Woche noch uneinheitlich, trübt sich aber wieder ein. Zunächst scheinen vor allem die Abwärtsrisiken zu dominieren.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 17, 2026 02:36 ET (06:36 GMT)

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