EUREX/Bund-Future legt im Verlauf leicht zu
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DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Freitag im Verlauf leicht nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 19 Ticks auf 124,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,31 Prozent und das Tagestief bei 124,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 55.353 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 13 Ticks auf 113,68 Prozent.
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/thl/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 24, 2026 03:07 ET (07:07 GMT)