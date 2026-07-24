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EUREX/Bund-Future legt im Verlauf leicht zu

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DOW JONES--Für den Bund-Future geht es am Freitag im Verlauf leicht nach oben. Der September-Kontrakt steigt um 19 Ticks auf 124,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,31 Prozent und das Tagestief bei 124,15 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 55.353 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 13 Ticks auf 113,68 Prozent.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 24, 2026 03:07 ET (07:07 GMT)