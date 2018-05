EUREX/Bund-Future startet im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Bundesanleihen geht es am Donnerstag im frühen Handel nach oben. Sie gelten als Profiteur der steigenden Risikoaversion der Anleger gegenüber italienischen Staatsanleihen vor dem Hintergrund der zuletzt gescheiterten Regierungsbildung in Italien. Nun scheint es zwar etwas Bewegung zu geben, allerdings könnten dann eurokritische Parteien in Italien das Sagen haben.

Das Aufwärtspotenzial gilt allerdings als begrenzt. Im Bereich von 159,60 Prozent gab es zuletzt immer wieder einen hohe Abgabebereitschaft im Juni-Kontrakt. Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 10 Ticks auf 158,90 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 158,97 Prozent und das Tagestief bei 158,84 Prozent. Umgesetzt wurden 20.216 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt einen Tick auf 131,1 Prozent.

