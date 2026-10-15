EUREX/Bund-Futures sehr fest
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen bis 8.07 Uhr um 82 Ticks auf 121,78 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,92 Prozent und das -tief bei 121,49 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 55.789 Kontrakte. Der Buxl-Future legt um 94 Ticks auf 103,92 Prozent zu - der Bobl-Future gewinnt 22 Ticks auf 113,02 Prozent.
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October 15, 2026 02:11 ET (06:11 GMT)