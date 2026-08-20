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EUREX/Bund-Futures ziehen etwas an

EUREX/Bund-Futures ziehen etwas an | finanzen.net

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 8.05 Uhr um 9 Ticks auf 123,85 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 123,94 Prozent und das Tagestief bei 123,76 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.221 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 8 Ticks auf 104,48 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 113,64 Prozent.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)

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