Grand City Properties S.A. emittiert Hybridanleihe mit einem Volumen von 350 Mio. Euro, Kupon 2,50%

Die Grand City Properties S.A. hat eine Hybridanleihe mit unbegrenzter Laufzeit und einem Volumen von 350 Mio. Euro emittiert. Der Kupon beträgt 2,50% bis zum ersten Call Date am 24.10.2023, der Emissionspreis betrug 98,125%. Grand City Properties wird von Moody´s mit Baa1 und von S&P mit BBB+ geratedDie Hybridanleihe hat eine Stückelung von 100.000 Euro und soll an den Börsen in Frankfurt und Luxemburg gehandelt werden. Die Transaktion wurde von Deutsche Bank, J.P. Morgan, Societe Generale und UniCredit begleitet.





(Foto: © Grand City Properties)

(Foto: © Grand City Properties)







