Jens Freudenberg neuer Vertriebsdirektor bei BVT

Seit Januar 2018 verstärkt Jens Freudenberg als Vertriebsdirektor das Vertriebsteam der BVT in München. Er bringt fundierte Erfahrung aus seiner langjährigen Tätigkeit in der Sachwertbranche mit. „Wir freuen uns sehr, dass wir mit Jens Freudenberg einen ausgewiesenen Vertriebsexperten für unser Unternehmen gewinnen konnten“, so Tibor von Wiedebach-Nostitz, Geschäftsführender Gesellschafter der BVT Holding. Jens Freudenberg kommt von der Tectareal Property Management GmbH, Essen, wo er seit 2016 die Leitung des Vertriebs und die Standortleitung Süd in München verantwortete.





(Foto: Jens Freudenberg© BVT)

(Foto: Jens Freudenberg© BVT)







