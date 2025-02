ABN AMRO platziert AT1-Kapital, Kupon 5,75%

Die niederlän­dische Banken­gruppe ABN AMRO (WKN A143G0, ISIN NL0011540547) hat erfolgreich zusätz­liches Kern­kapital (Additional Tier 1 - AT1) in unendlicher Laufzeit im Volumen von 750 Millionen Euro (ISIN XS3004202811) platziert. Die Anleihe ist zunächst mit einem Kupon von 5,75% p.a. ausgestattet. Der erstmögliche Call-Termin ist September 2033. Als Bookrunner fungierten ABN AMRO, Bank of America, HSBC, Morgan Stanley und UBS. Das Settlement erfolgt am 26.02.2025.



ABN AMRO hat in der vergangenen Woche die Zahlen für das vierte Quartal 2024 gemeldet. Das Netto-Ergebnis betrug im vierten Quartal 397 Mio. Euro. Im Jahr 2024 betrug das Netto-Ergebnis 2,4 Mrd. Euro und der Return on Equity über 10%.



