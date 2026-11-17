FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Gea Group (GEA) haben am Dienstag unter der Ausgabe einer Wandelanleihe gelitten. Der schon länger von Rekord zu Rekord eilende Kurs gab in der Spitze um fast drei Prozent nach.

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Am vergangenen Donnerstag hatten Anleger in der Spitze bis zu 74,45 Euro je Gea-Aktie gezahlt, am Dienstag waren es zuletzt 69,20 Euro. Der Abschlag zum Vortags-Schlusskurs war damit noch 1,8 Prozent groß.

Anleger befürchten eine Gewinnverwässerung, sollten die Schuldverschreibungen mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro perspektivisch gewandelt werden.

Analyst Sebastian Kuenne von der Bank RBC Capital verweist auf die Gefahr, dass dann 2031 vielleicht neue Aktien ausgegeben werden. Der Experte zeigt sich verwundert davon, dass die Mittel mitunter auch dem Ankauf eigener Aktien dienen sollen - und stellt sich die Frage, warum schon vorhandene Barmittel nicht dafür verwendet werden. Es wirke so, als ob der Liquiditätsbedarf von Gea höher sei als von ihm bislang angenommen./tih/mis