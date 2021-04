Aktien Schweiz behauptet - Credit Suisse mit Wandelanleihe gedrückt

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach einer in engen Grenzen verlaufenen Seitwärtsbewegung hat der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag gut behauptet geschlossen. Während es für den Gesamtmarkt an Impulsen mangelte, standen Nestle (+2,9%) und Credit Suisse (-2,1%) mit ihren Quartalsberichten klar im Mittelpunkt des Interesses. Übertroffen wurde dies noch von einer überraschenden Kapitalmaßnahme der Großbank.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.225 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 83,49 (Mittwoch: 48,43) Millionen Aktien.

Bei Credit Suisse war die Spannung besonders groß, nachdem die Bank jüngst wegen des Zusammenbruchs des Hedgefonds Archegos Milliardenverluste eingefahren hatte. Immerhin war abgesehen von Archegos die operative Geschäftsentwicklung über alle Sparten hinweg laut CS-Chef Gottstein stark. Der Kollaps von Archegos drückte die Bank gleichwohl in die roten Zahlen.

Um ihre Kapitaldecke zu verstärken, beschafft sich Credit Suisse mit einer gewinnverwässernden Pflichtwandelanleihe nun frisches Geld. Das verstimmte am Marktv zusätzlich, im Verlauf des Tages sackte der Kurs phasenweise um über 5 Prozent ab, konnte sich dann aber wieder etwas berappeln. Er hatte aber auch an den Vortagen bereits überwiegend nachgegeben.

Nach Meinung der Analysten von Vontobel ist das volle Ausmaß des Archegos-Debakels derzeit noch gar nicht absehbar. Sichtbar werde der entstandene Schaden wohl erst im Laufe des Jahres und in den Jahren danach. Insbesondere auf dem Schweizer Heimatmarkt gebe es einen schweren Imageverlust. Der Kurs des CS-Konkurrenten UBS gab um 0,6 Prozent nach.

Der Nahrungsmittelriese Nestle setzte derweil im ersten Quartal auf organischer Basis mehr um, als Analysten erwartet hatten. An der Börse hieß es: "Das Plus von 7,7 Prozent ist erstaunlich".

