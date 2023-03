Aktuelle Neuemissionen: Marriott 6 Jahre IPT T+205 bp, AIG 10 Jahre T+210 bp, Medtronic 5 Jahre T+120 bp, 10 Jahre T+145 bp, ProLogis 10 Jahre T+170 bp, 30 Jahre T+190 bp

Nachdem die Turbulenzen um die Credit Suisse den Primärmarkt für einige Tage zum Stillstand gebracht haben, gibt es heute gleich eine ganze Reihe interessanter Anleihe-Neuemissionen.



Die Hotelkette Marriott emittiert eine 6-jährige USD Benchmark-Anleihe (senior unsecured). Marriott wird mit Baa2 und BBB gerated. Initial Price Talk: Treasuries +205 bp (ca. 5,5%). Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD. Bookrunner sind Deutsche Bank, J.P. Morgan, TD und TSI.



Der Versicherungskonzern AIG begibt eine 10-jährige USD Benchmark-Anleihe (senior unsecured). Die American International Group Inc wird mit Baa2, BBB+ und BBB+ gerated. Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD, ISIN US026874DS37, Initial Price Talk: Treasuries +210 bp (ca. 5,6%). Bookrunners: Bank of Amercia, J.P. Morgan und Morgan Stanley.



Der Medizintechnikkonzern Medtronic begibt eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 5 und 10 Jahren (Dual Tranche). Medtronic wird mit A3 bzw. A gerated. Stückelung 1.000 USD, Mindestorder 2.000 USD. Bookrunners: Barclays, J.P. Morgan und Mizuho. 5 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +120 bp (ca. 5,65%), 10 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +145 bp (ca. 5,90%).



Der Logistikimmobilien-Spezialist ProLogis emittiert eine USD Benchmark-Anleihe mit Laufzeiten von 10 Jahren und 30 Jahren. ProLogis wird mit A3 bzw. A gerated. Stückelung 1.000 USD, Mindstorder 2.000 USD. Bookrunners: Bank of America, PNC, Scotia und Wells Fargo. 10 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +170 bp (ca. 5,1%), 30 Jahre Initial Price Talk: Treasuries +190 bp (ca. 5,6%).



Foto: © Aloft / Marriott