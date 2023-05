Aktuelle Neuemissionen: Vodafone Hybrid und Continental

Die Vodafone Group plc (ISIN GB00BH4HKS39) begibt eine Hybrid-Anleihe mit Tranchen in EUR und GBP. Vodafone wird von Moody´s mit Baa2 (stabil), von S&P mit BBB (positiv) und von Fitch mit BBB (stabil) gerated. Für die Hybridanleihen werden folgende Ratings erwartet: Ba1 (Moody´s), BB+ (S&P) und BB+ (Fitch).



Die EUR Tranche (ISIN XS2630490717) hat eine Laufzeit von 61,25 Jahren, erster Call Termin ist in 6,25 Jahren. Erwartet wird ein Kupon von ca. 6,875%. Bookrunner sind BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs und MUFG.



Die GBP Tranche (ISIN XS2630493570) hat eine Laufzeit von 63,25 Jahren, erster Call Termin ist in 8,25 Jahren. Erwartet wird eine Rendite von ca. 8,375%. Bookrunner sind BofA, NWM und RBC.



Die Continental AG (ISIN DE0005439004, WKN 543900) begibt eine fünfjährige EUR Benchmark-Anleihe (senior unsecured, ISIN XS2630117328). Erwartet wird ein Spread von ca. 120 Basispunkten gegenüber Mid Swap (ca. 4,4%). Continental wird von Moody´s mit Baa2 (stabil), von S&P mit BBB (stabil) und von Fitch ebenfalls mit BBB (stabil) gerated. Die Transaktion wird von BofA Securities, Citi, Deutsche Bank und UniCredit begleitet.



Foto: © Continental AG