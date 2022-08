Allianz Global Income Fonds nun auch Privatanlegern zugänglich

Allianz Global Investors (AllianzGI) macht den Ende Juni 2019 für vermögende Kunden aufgelegten Fonds Allianz Global Income nun allen Privatanlegern in Deutschland zugänglich. Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, regelmäßig ausgeschüttete Erträge zu erwirtschaften, während gleichzeitig versucht wird, Volatilität und Risiko durch eine geschickte Kombination verschiedener Assetklassen zu mindern. Die mittlerweile mehr als drei Jahre alte US-Dollar-Anteilklasse Allianz Global Income – W – USD hat seit Auflage im Schnitt einen Wertzuwachs von 6,44 Prozent p.a. erzielt.



Der Fonds Allianz Global Income wird gemanagt vom erfolgreichen und erfahrenen Team der Allianz Income and Growth Strategie, auf die der Fonds auch aufsetzt. Ähnlich wie letztgenannte Strategie investiert der Allianz Global Income global in Aktien, Wandelanleihen und hochverzinsliche Anleihen. Neben einem unterschiedlichen Gewichtungsschema stellen allerdings Unternehmensanleihen mit Investmentgrade-Rating eine zusätzliche Anlagekomponente dar. Ziel dieser Komponente, die etwa ein Fünftel des Gesamtportfolios ausmachen kann, ist die Stabilisierung der Erträge und eine Verringerung von Wertverlusten in ungünstigen Marktphasen.



Sven Schäfer, Head of Retail / Wholesale Germany & Austria, kommentiert die Auflage der neuen Anteilklasse: „Das aktuelle Kapitalmarktumfeld stellt Anleger vor große Herausforderungen: Die weltweit hohen Inflationsraten haben oftmals negative Realrenditen im Bereich defensiver Anlagemöglichkeiten zur Folge, was faktisch zu einem Kaufkraftverlust des eingesetzten Vermögens führt. Das Ende dieser finanziellen Repression scheint nicht in Sicht. Wir freuen uns daher, den Allianz Global Income nun auch deutschen Privatkunden anbieten zu können. Mit dieser diversifizierten, global anlegenden Strategie sollen verschiedene Anlageklassen effizient kombiniert werden, um Kapitalwachstum und regelmäßig ausgeschüttete Erträge zu generieren.“





