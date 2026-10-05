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Amprion platziert für 1,5 Mrd Euro weitere grüne Anleihen

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RWE AG St.
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DOW JONES--Der mehrheitlich zum RWE-Konzern gehörende Übertragungsnetzbetreiber Amprion hat für 1,5 Milliarden Euro grüne Anleihen am Finanzmarkt platziert. Damit sei der über Anleihen für 2026 geplante Finanzierungsbedarf gedeckt, erklärte das Unternehmen. Die grünen Anleihen wurden in zwei gleich großen Tranchen mit 6 und 10 Jahren Laufzeit und jährlichen Zinskupons von 4,398 und 4,838 Prozent emittiert. Die erlösten Mittel flössen ausschließlich in nachhaltige Projekte zum Aus- und Umbau des Übertragungsnetzes, heißt es in der Mitteilung weiter. RWE ist mit rund 58 Prozent an Amprion beteiligt.

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Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 05, 2026 11:53 ET (15:53 GMT)

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28.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.09.26 RWE Buy UBS AG
10.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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