Anleihefavoriten 2025: Dr. Frank Oliver Lehmann, Thelo Kapital

10,00% ASK Chemical 2029: Ein Spezial­chemie Her­steller. 2024 ca. 700 Mio. Umsatz, Gross Profit ca. 140 Mio. Euro, EBITDA ca. 80 Mio. Euro und ein Operating Cashflow von 30 Mio. Euro. Mit einem 2024 neu for­mierten Mana­gement und sehr breitem Port­folio hat ASK in den chemi­schen Nischen eine hohe Preis­setzungs­macht. Die Q3 Zahlen waren ordentlich, ASK hat trotz gerin­gerem Umsatz das EBITDA gehalten und ist im Bereich der indus­triellen Harze gewachsen. Die Firma liefert auch einen guten Anteil seiner Chemie an Gießereien, welche ihre Produkte an die zyklische Automobil­industrie weiter­reichen, dies sieht der Markt als riskant an, allerdings ist ASK global aufgestellt und hat erhebliche Sparpotentiale identifiziert, um die Kosten zu reduzieren und die Margen auszubauen.



Best Secret Group / PrestigeBidCo Floater 2029: Best Secret Group operiert als Einkaufsclub für höherwertige Markentextilien und Accessoires, neu auch im Luxussegment. In einem eher schwachen deutschen Konsumklima 2024 ist es dem Unternehmen gelungen, zweistellig profitabel zu wachsen (etwa 16% für die Gruppe, in Deutschland starke 8%, international 28%). Uns gefällt: Starkes Management, Potential weiter zu internationalisieren, große Markteintrittshürde für das Clubkonzept. Kupon 3,75% über 3M Euribor (Floater). Das unterliegende Geschäftsmodell hat im Falle einer Konjunkturerholung in Deutschland Potential und lässt die Anleihe nach unten als gut abgesichert erscheinen.



O3 Holding Floater 2029: Weltmarktführer im Bereich der Omega-3 Fischöl-Produkte: liefert den Wirkstoff an die pharmazeutische Industrie und ist Entwicklungspartner seiner Kunden. Pharmaunternehmen sind im Euro High Yield Markt eine Rarität: meist sind es wachsende Märkte (Omega-3 Nachfrage wächst um 6% p.a.). Hier kommt noch ein starker Mitaktionär dazu, die holländische DSM. Kupon:3M Euribor +5,25%. Damit erscheint das Chance-Risiko-Profil attraktiv.

Anleihe ISIN Rating Kurs Rendite 10,000% ASK Chemical 2029 XS2919072962 -- 99,50 10,2% 6,535% Prestige­BidCo 24/29* XS2848952151 -- 101,72 6,1% 8,032% O3 Holding 24/29* NO0013360552 -- 103,40 7,2%

*) FRN (Floating Rate Note)



Disclaimer: Die Autoren sind in den Anleihen investiert.

Diese Artikel ist am 04.02.2025 im BOND MAGAZINE 223 erschienen.

Kurse/Renditen vom 31.01.2025.

