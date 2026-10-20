APA ots news: Hohe Umtauschquote von 36% für UBM-Anleihe

20.10.26 08:13 Uhr

Am 16. Oktober 2026 endete das Umtauschangebot für die

UBM-Anleihe 2023 - 2027. Während der Umtauschfrist tauschten

Werbung

Investoren ein Volumen von rund 18 Mio. Nominale.

Wien (APA-ots) - Am 16. Oktober 2026 endete das Umtauschangebot für die

UBM-Anleihe

2023 - 2027 (ISIN AT0000A35FE2) mit einem Volumen von 50 Mio.

Nominale. Während der Umtauschfrist tauschten Investor*innen ein

Volumen von rund 18 Mio. Nominale, was einer hohen Umtauschquote

von 36 % entspricht, insbesondere im Hinblick auf die ursprünglich

Werbung

hohe Platzierung der umgetauschten Anleihe im Retail.

Die Barzeichnungsfrist des neuen 7% UBM Green Bond 2026-2031 (

AT0000A3XJY7) mit einer Laufzeit von fünf Jahren begann bereits am 6.

Oktober 2026, wobei der Re-Offer Kurs mit 99,50% festgelegt wurde.

Der UBM Green Bond 2026-2031 wird in Österreich, Deutschland und

Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots

Werbung

und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur

Zeichnung angeboten. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde für den 7% UBM

Green Bond 2026-2031 bereits ein Gesamtvolumen (inkl.

Umtauschergebnis) von 54 Mio. Nominale erreicht. Eine Zeichnung ist

noch bis 23. Oktober 2026 möglich, wobei sich UBM die vorzeitige

Schließung des Angebots und der Zeichnungsfrist vorbehält. Geplanter

Valutatag ist der 30. Oktober 2026. Die Notierung des UBM Green Bond

2026-2031 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der

Wiener Börse und dessen Einbeziehung in den Open Market der

Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-

Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment

auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus

tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit

Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren

Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle

Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime

Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten

Transparenzanforderungen.

Disclaimer : Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (

EU) 2017/1129 ( Prospektverordnung ) und der Delegierten Verordnung (

EU) 2019/979, in der jeweils geltenden Fassung, und stellt weder ein

Angebot zum Verkauf oder Umtausch noch eine Aufforderung zum Kauf

oder Umtausch oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und ist nicht

in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen

dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg

verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung

oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich

von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die

hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen

insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf bzw Umtausch

oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf bzw Umtausch

von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,

Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und

Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder

eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote

der Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2026-2031 ( 2026

UBM-Teilschuldverschreibungen ) werden ausschließlich in Österreich,

Deutschland und Luxemburg ( Angebot ) an dort ansässige Anleger auf

Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten

Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und

Ergänzungsblätter) erfolgen, der von der FMA am 28.09.2026 gebilligt,

in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie

der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum

Luxemburg notifiziert wurde (zusammen der Prospekt ). Die Billigung

des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen 2026 UBM-

Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Der Prospekt ist nach seiner

Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der

Emittentin, unter www.ubm-development.com, Submenü "investor

relations.", Unterpunkt "anleihen.", veröffentlicht worden und ist am

Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, kostenlos

erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 2026 UBM-

Teilschuldverschreibungen sind ausschließlich die Angaben im Prospekt

verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich.

Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem

Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen

auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte, und sich persönlich

unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und

Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger

werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie

eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und

Chancen der Entscheidung, in die 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen

zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in

Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der

Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin

können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein;

auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen

möglich.

Rückfragehinweis:

Victor-Leon Eggenberger

Head of Investor Relations & ESG

UBM Development AG

Mob.: + 43 664 80 1873 104

Email: victor-leon.eggenberger@ubm-development.com

Johannes Stühlinger

Head of Corporate Communications

UBM Development AG

Mob.: + 43 664 80 1873 184

Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0007 2026-10-20/08:08