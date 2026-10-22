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APA ots news: UBM platziert erfolgreich neuen Green Bond im Gesamtvolumen von 58 Mio.
Wien (APA-ots) - -
Hohe Umtauschquote von 36 % reduziert Anleihefälligkeiten 2027
auf rund 32 Mio. - keine weiteren fälligen Anleihen-Rückzahlungen
bis Oktober 2029
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40 Mio. an neuem Kapital eingeworben - Barzeichnung vorzeitig
geschlossen
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Erzieltes Gesamtvolumen unterstreicht Attraktivität der UBM-
Anleihen am Kapitalmarkt
Mit der erfolgreichen Platzierung des UBM Green Bonds 2026-2031 (
ISIN: AT0000A3XJY7) unterstreicht UBM, dass sie auch in einem von
erhöhter Volatilität geprägten Anleihemarktumfeld weiterhin als
verlässliche Emittentin wahrgenommen wird.
Im Rahmen des Umtauschangebots wurden rund 18 Mio. Nominale
bzw. 36 % des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond
2026 getauscht. Damit sind 2027 nur noch Anleihen im Nominale von
insgesamt 32 Mio. zur Rückzahlung fällig. Zusätzlich wurden im
Rahmen der Barzeichnung 40 Mio. Nominale an neuem Kapital
eingeworben. Mit diesem Kapital werden förderfähige Projekte
refinanziert; das dadurch freiwerdende Kapital fließt in den weiteren
Ausbau der Pipeline im Bereich Bezahlbares Wohnen.
Inklusive Umtausch wurde damit ein Anleihevolumen von insgesamt
58 Mio. auf den Märkten platziert.
"Der Kapitalmarkt ist und bleibt eine zentrale Finanzierungssäule
der UBM", bestätigt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development
AG. "Besonders erfreulich ist das gestiegene Interesse
internationaler Investoren, insbesondere aus Osteuropa, wo wir uns
über unsere Produkte hinaus auch als Emittentin einen Namen gemacht
haben." Abschließend ergänzt Thate: "Durch die weitere Glättung
unseres Rückzahlungsprofils fällt die nächste größere
Anleiherückzahlung mit einem Volumen von 93 Mio. erst wieder im
Oktober 2029 an."
Der UBM Green Bond 2026-2031 wurde in Österreich, Deutschland und
Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots
und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur
Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2026.
Die Zulassung des UBM Green Bonds 2026-2031 zum Handel im Amtlichen
Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse sowie dessen Einbeziehung
in das Open Market-Segment Quotation Board der Frankfurter
Wertpapierbörse sind beabsichtigt.
Die Raiffeisen Bank International AG fungierte als Sole Global
Coordinator und Paying Agent sowie gemeinsam mit der Montega Markets
GmbH als Joint Bookrunner. UBM wurde von den KWR-
Kapitalmarktrechtsexperten Christian Temmel und Christian Knauder-
Sima und ihrem Team beraten, die Raiffeisen Bank International AG
sowie Montega Markets GmbH wurden vom Kapitalmarktteam von Wolf
Theiss um Claus Schneider und Sebastian Prakljacic unterstützt.
UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-
Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment
auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus
tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit
Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren
Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle
Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime
Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten
Transparenzanforderungen.
Disclaimer : Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU)
2017/1129 ( Prospektverordnung ) und der Delegierten Verordnung (EU)
2019/979, in der jeweils geltenden Fassung, und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf oder Umtausch noch eine Aufforderung zum Kauf
oder Umtausch oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und ist nicht
in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen
dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg
verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung
oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich
von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die
hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen
insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf bzw Umtausch
oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf bzw Umtausch
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,
Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und
Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote
der Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2026-2031 ( 2026
UBM-Teilschuldverschreibungen ) erfolgen ausschließlich in
Österreich, Deutschland und Luxemburg ( Angebot ) an dort ansässige
Anleger auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten
Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und
Ergänzungsblätter), der von der FMA am 28.09.2026 gebilligt, in der
vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie
der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum
Luxemburg notifiziert wurde (zusammen der Prospekt ). Die Billigung
des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen 2026 UBM-
Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Der Prospekt ist nach seiner
Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der
Emittentin, unter www.ubm-development.com, Submenü "investor
relations.", Unterpunkt "anleihen.", veröffentlicht worden und ist am
Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, kostenlos
erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 2026 UBM-
Teilschuldverschreibungen sind ausschließlich die Angaben im Prospekt
verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich.
Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen
das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder
Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital
zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des
eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.
Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at
Rückfragehinweis:
Victor-Leon Eggenberger
Head of Investor Relations & ESG
UBM Development AG
Mob.: + 43 664 80 1873 104
Email: victor-leon.eggenberger@ubm-development.com
Johannes Stühlinger
Head of Corporate Communications
UBM Development AG
Mob.: + 43 664 80 1873 184
Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com
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