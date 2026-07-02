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Aroundtown begibt Anleihe über 850 Millionen Euro

07.07.26 18:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,37 EUR -0,05 EUR -2,23%
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DOW JONES--Aroundtown zapft den Anleihemarkt mit einer Emission im Volumen von 850 Millionen Euro an. Die neue unbesicherte vorrangige Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren ist mit einem Kupon von 3,625 Prozent ausgestattet, wie das MDAX-Unternehmen mitteilte. Diese erste vorrangige Euro-Emission in diesem Jahr sei auf eine starke Investoren-Nachfrage mit einem deutlich überzeichneten Orderbuch gestoßen. Neben der Neuemission gab der Gewerbeimmobilienspezialist auch mehrere Rückkaufangebote mit einem ausstehenden Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro bekannt. Mit der Kombination aus Neuemission und Rückkaufangebot soll die Kapitalstruktur weiter optimiert werden.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/brb/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 07, 2026 12:46 ET (16:46 GMT)

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