AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die Bundesanleihe mit Fälligkeit im Februar 2036 im Auktionsverfahren aufgestockt.

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Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 11. März):

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Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit

Laufzeit 15. Februar 2036

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,719 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,817 Mrd EUR

Marktpflegequote 1,183 Mrd EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,2 (1,2)

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Durchschnittsrend. 2,92% (2,89%)

Wertstellung 10. April 2026

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 06:06 ET (10:06 GMT)