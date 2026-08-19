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AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die im August 2036 fällige Bundesanleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden 3,769 Milliarden Euro. Die Auktion war unterzeichnet. Bei einem Angebotsvolumen von 6 Milliarden Euro belief sich das Bietungsvolumen auf nur 4,334 Milliarden Euro.

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Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion gleichlaufender Titel vom 29. Juli):

===

Emission 3,00-prozentige Bundesanleihe mit

Fälligkeit 15. August 2036

Angebotsvolumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,334 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,769 Mrd EUR

Marktpflegequote 2,231 Mrd EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,1 (1,1)

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Durchschnittsrend. 3,26% (3,13%)

Wertstellung 21. August 2026

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)

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