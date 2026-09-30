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AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die im August 2036 fällige Bundesanleihe im Auktionsverfahren aufgestockt.

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Nachfolgend die Details der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 9. September):

===

Emission 3,00-prozentige Bundesanleihe

mit Fälligkeit 15. August 2036

Angebotsvolumen 5,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,829 Mrd EUR

Zuteilung 4,177 Mrd EUR

Marktpflegequote 1,323 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,2 (1,5)

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Durchschnittsrendite 3,58% (3.39%)

Wertstellung 2. Oktober 2026

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 30, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)

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