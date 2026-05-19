AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe um 3,845 Mrd EUR auf

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Fälligkeit Februar 2036 im Volumen von 3,845 Milliarden Euro im Auktionsverfahren platziert. Die Transaktion war knapp überzeichnet. Nachfolgend die Einzelheiten der Emission, Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Auktion gleicher Papiere vom 29. April:

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