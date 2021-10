AUKTION/Bund stockt 15-jährige Anleihe auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 15-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Wie schon am Vortag war die Transaktion technisch unterzeichnet, das Bietungsvolumen fiel niedriger als das Angebot aus - ein durchaus häufiges Phänomen bei Emissionen des Bundes. Die Finanzagentur nahm zum Zwecke der Marktpflege eine Tranche von 491 Millionen Euro auf die eigenen Bücher, so dass sich das angepeilte Emissionsvolumen von 2 Milliarden Euro einstellte.

Laut Bundesbank wurden alle Gebote zum niedrigsten Kurs akzeptiert und auf Nicht-Wettbewerbsbasis alle Offerten zum gewichteten Durchschnittskurs. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 22. September:

===

Emission 0,00-prozentige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2036

Volumen 2 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,925 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,509 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,3 (1,1)

Durchschnittsrend. 0,02% (-0,06%)

Durchschnittskurs 99,73 (100,87)

Mindestkurs 99,70 (100,83)

Wertstellung 29. Oktober 2021

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/err

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2021 06:14 ET (10:14 GMT)