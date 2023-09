AUKTION/Bund stockt 30-jährige Bundesanleihen auf

Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 30-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 16. August. Bei der 2053 fälligen Tranche handelt es sich um die erste Aufstockung nach der im Syndikatsverfahren erfolgten Platzierung am 29. August.

Emission 0,0-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit

15. August 2052

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,770 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 810 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,2 (2,2)

Durchschnittsrend. 2,73% (2,68%)

Settlement 15. September 2023

Emission 1,80-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit

15. August 2053

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,822 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,209 Mrd EUR

Zeichnungsquote 2,3

Durchschnittsrend. 2,79%

Settlement 15. September 2023

