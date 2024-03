AUKTION/Bund stockt Anleihe mit Laufzeit November 2030 auf

US-Anleihen im Handelsverlauf leicht im Plus

Heute im Fokus

Telefonica Deutschland bald nicht mehr an der Börse? SÜSS MicroTec gibt starken Umsatzausblick. BMW-Aktie gerät nach Abstufung unter Druck. Wüstenrot wegen Versicherungsschäden in 2023 mit Gewinneinbruch. CTS Eventim knackt nach positiven Analystenreaktionen Rekordhoch. JENOPTIK will nach Gewinnsprung weiter wachsen. Aroundtown mit Milliardenverlust.