AUKTION/Bund stockt "grüne" Anleihen auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag zwei "grüne" Anleihen im Auktionsverfahren um insgesamt 1,046 Milliarden Euro aufgestockt.

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Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen vom 3. Februar diesen Jahres für die Anleihe mit Fälligkeit 2035 und vom 10. September 2024 für die 2050 fällige Anleihe):

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Emission 0,50-prozentige grüne Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. Februar 2035

Volumen 750 Mio EUR

Bietungsvolumen 979 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 659 Mio EUR

Marktpflegequote 91 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,5 (2,0)

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Durchschnittsrend. 2,93% (2,79%)

Wertstellung 9. April 2026

Emission 0-prozentige grüne Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. August 2050

Volumen 750 Mio EUR

Bietungsvolumen 532 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 387 Mio EUR

Marktpflegequote 363 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,4 (2,7)

Durchschnittsrend. 3,44% (2,41%)

Wertstellung 9. April 2026

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2026 06:16 ET (10:16 GMT)