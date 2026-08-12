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AUKTION/Bund stockt langlaufende Anleihen auf

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte Bundesanleihen mit Laufzeiten Mai 2038 und August 2053 im Auktionsverfahren platziert.

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Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 25. Februar für die Laufzeit 2038 und den 17. Juni für die Laufzeit 2053.

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Emission 1,00-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. Mai 2028

Volumen 1,00 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,78 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 886,89 Mio EUR

Zeichungsquote 2,0

Marktpflegequote 113,11 Mio EUR

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Durchschnittsrend. 3,29%

Emission 1,80-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2053

Volumen 1,50 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,47 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,063 Mrd EUR

Zeichungsquote 1,3

Marktpflegequote 437 Mio EUR

Durchschnittsrend. 3,65%

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/cln

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(END) Dow Jones Newswires

August 12, 2026 06:11 ET (10:11 GMT)