AUKTION/Bund stockt zwei grüne Bundesanleihen auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei grüne Bundesanleihen aufgestockt. Dabei wurden für das im Februar 2035 fällig werdende Schuldpapier Stücke im Umfang von 472 Millionen Euro am Markt untergebracht, bei der Anleihe mit Laufzeit August 2053 waren es Titel im Volumen von 310 Millionen Euro, wie die Bundesbank mitteilte. Wie üblich nahm der Bund zum Zwecke der Marktpflege Papiere auf die eigenen Bücher. Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die jeweils vorherigen Auktionen vom 5. Mai bzw. 9. Juni):
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Emission 2,50%-ige grüne Bundesanleihe
mit Fälligkeit am 15. Februar 2035
Volumen 500 Mio EUR
Bietungsvolumen 887 Mio EUR
Zuteilungsbetrag 472 Mio EUR
Marktpflegevolumen 28 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,9 (2,6)
Durchschnittsrend. 3,01% (3,0%)
Durchschnittskurs 96,2 (96,18)
Mindestkurs 96,2 (96,18)
Wertstellung 7. August 2026
Emission 1,80%-ige grüne Bundesanleihe
mit Fälligkeit 15. August 2053
Volumen 500 Mio EUR
Bietungsvolumen 502 Mio EUR
Zuteilungsbetrag 310 Mio EUR
Marktpflegevolumen 190 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,6 (1,3)
Durchschnittsrend. 3,6% (3,57%)
Durchschnittskurs 69,22 (69,49)
Mindestkurs 69,2 (69,47)
Wertstellung: 7. August 2026
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August 05, 2026 06:07 ET (10:07 GMT)