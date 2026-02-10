DAX24.954 -0,1%Est506.039 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5700 -2,3%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.401 -2,5%Euro1,1902 +0,1%Öl70,20 +1,6%Gold5.071 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Rheinmetall 703000 BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Amazon 906866 Commerzbank CBK100 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- Lyft, Moderna, Robinhood, VERBIO im Fokus
Top News
Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Deutsche Bank-Aktie Analyse: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Neutral an Deutsche Bank-Aktie
Die zweite Welle der KI-Infrastruktur – Wo jetzt die künftigen Gewinner ansetzen! Die zweite Welle der KI-Infrastruktur – Wo jetzt die künftigen Gewinner ansetzen!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

AUKTION/Bundesanleihen bei Aufstockungen nur knapp überzeichnet

11.02.26 12:09 Uhr

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch zwei langlaufende Bundesanleihen aufgestockt. Insgesamt platzierte die deutsche Finanzagentur Schuldtitel mit Fälligkeit 2054 und 2056 im Umfang von 1,909 Milliarden Euro, wie die Bundesbank mitteilte. Nachfolgend die Details der Auktionen (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Transaktionen vom 20. August 2025 für die Bundesanleihe 2054 und am 21. Januar 2026 für die mit Fälligkeit 2056):

Wer­bung

===

Emission 2,50%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2054

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,157 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 749 Mio EUR

Marktpflegeumfang 251 Mio EUR

Zeichungsquote 1,5 (1,0)

Durchschnittsrend. 3,47% (3,28%)

Durchschnittskurs 82,67 (85,61)

Mindestkurs 82,63 (85,55)

Wertstellung 13. Februar 2026

Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056

Wer­bung

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,893 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,160 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 340 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,6 (2,4)

Durchschnittsrend. 3,47% (3,49%)

Durchschnittskurs 89,26 (88,95)

Mindestkurs 89,25 (88,89)

Wertstellung 13. Februar 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

Wer­bung

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 06:10 ET (11:10 GMT)