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AUKTION/Grüne Bundesanleihen aufgestockt

09.06.26 12:06 Uhr

DOW JONES--Die deutsche Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2035 fällig werdende grüne Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. Mai:

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Emission 2,50-prozentige grüne Bundesanleihe mit

Laufzeit 15.Februar 2035

Volumen 500 Mio EUR

Bietungsvolumen 768 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 453 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,7 (2,6)

Durchschnittsrendite 2,98% (3,0%)

Settlement 11.Juni

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 09, 2026 06:06 ET (10:06 GMT)