AUKTION/Grüne Bundesanleihen aufgestockt

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. Mai:

DOW JONES--Die deutsche Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2035 fällig werdende grüne Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.

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