DAX 25.941 -0,3%ESt50 6.399 -0,1%MSCI World 4.995 +0,2%Top 10 Crypto 10,26 +0,1%Nas 26.507 -0,3%Bitcoin 67.793 -0,3%Euro 1,1613 -0,1%Öl 98,6 +1,7%Gold 4.398 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung grüner Bundesanleihen

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2033 und 2041 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurden Papiere im Gesamtvolumen von 1,376 Milliarden Euro zugeteilt. Nachfolgend die Einzelheiten der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung der Papiere mit Laufzeit 2033 am 9. Juni und der Laufzeit bis 2041 am 7 Juli.

Werbung

===

Emission 2,30-prozentige grüne Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. Februar 2033

Volumen 750 Mio EUR

Bietungsvolumen 1,866 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 732 Mio EUR

Marktpflegevolumen 18 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,5 (3,4)

Durchschnittsrend. 3,19% (2,86%)

Wertstellung 10. September 2026

Emission 2,60-prozentige grüne Bundesanleihen

Werbung

mit Laufzeit 15. Mai 2041

Volumen 750 Mio EUR

Bietungsvolumen 853 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 644 Mio EUR

Marktpflegevolumen 106 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,3 (1,3)

Durchschnittsrend. 3,64% (3,31%)

Wertstellung 10. September 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

Werbung

September 08, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.