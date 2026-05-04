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AUKTION/Hohe Nachfrage bei grünen Bundesanleihen und Bundesobligationen

05.05.26 12:05 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen mit einer Laufzeit bis Februar 2035 sowie grüne Bundesobligationen mit einer Laufzeit bis April 2029 im Auktionsverfahren platziert. Bei beiden Emissionen wurde eine sehr hohe Nachfrage verzeichnet. Beide Anleihe-Auktion waren technisch überzeichnet, die Nachfrage der Investoren also höher als das angebotene Volumen.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 7. April für die Laufzeit 2035 und 17. Juni für die Titel mit Laufzeit 2029:

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Emission 2,50-prozentige grüne Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. Februar 2035

Volumen 500 Mio EUR

Bietungsvolumen 1,264 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 484 Mio EUR

Marktpflegequote 16 Mio

Zeichnungsquote 2,6 (1,5)

Durchschnittsrend. 3,0% (2,93%)

Wertstellung 7. Mai 2026

Emission 2,10-prozentige grüne Bundesobligationen

mit Laufzeit 12. April 2029

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,115 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 993 Mio EUR

Marktpflegequote 7 Mio EUR

Zeichnungsquote 3,1 (3,2)

Durchschnittsrend. 2,68% (2,02%)

Wertstellung 7. Mai 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 06:06 ET (10:06 GMT)