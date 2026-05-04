AUKTION/Hohe Nachfrage bei grünen Bundesanleihen und Bundesobligationen
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen mit einer Laufzeit bis Februar 2035 sowie grüne Bundesobligationen mit einer Laufzeit bis April 2029 im Auktionsverfahren platziert. Bei beiden Emissionen wurde eine sehr hohe Nachfrage verzeichnet. Beide Anleihe-Auktion waren technisch überzeichnet, die Nachfrage der Investoren also höher als das angebotene Volumen.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 7. April für die Laufzeit 2035 und 17. Juni für die Titel mit Laufzeit 2029:
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Emission 2,50-prozentige grüne Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. Februar 2035
Volumen 500 Mio EUR
Bietungsvolumen 1,264 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 484 Mio EUR
Marktpflegequote 16 Mio
Zeichnungsquote 2,6 (1,5)
Durchschnittsrend. 3,0% (2,93%)
Wertstellung 7. Mai 2026
Emission 2,10-prozentige grüne Bundesobligationen
mit Laufzeit 12. April 2029
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 3,115 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 993 Mio EUR
Marktpflegequote 7 Mio EUR
Zeichnungsquote 3,1 (3,2)
Durchschnittsrend. 2,68% (2,02%)
Wertstellung 7. Mai 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/hab
(END) Dow Jones Newswires
May 05, 2026 06:06 ET (10:06 GMT)