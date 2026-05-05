AUKTION/Hohe Nachfrage für Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte Bundesanleihen mit einer Laufzeit bis zum November 2032 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine sehr hohe Nachfrage verzeichnet, die Auktion war technisch überzeichnet.

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Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 1. April:

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Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. November 2032

Volumen 3,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,355 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 2,662 Mrd EUR

Marktpflegequote 838 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,4 (1,1)

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Durchschnittsrend. 2,80% (2,78%)

Wertstellung 8. Mai 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 06, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)