AUKTION/Hohe Nachfrage für Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte Bundesanleihen mit einer Laufzeit bis zum November 2032 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine sehr hohe Nachfrage verzeichnet, die Auktion war technisch überzeichnet.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 1. April:
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Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. November 2032
Volumen 3,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 6,355 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 2,662 Mrd EUR
Marktpflegequote 838 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,4 (1,1)
Durchschnittsrend. 2,80% (2,78%)
Wertstellung 8. Mai 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/hab
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May 06, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)