DAX 25.095 -0,9%ESt50 6.091 -0,9%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,77 +0,2%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.478 -0,8%Euro 1,1217 +0,0%Öl 111,6 +1,8%Gold 4.113 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

AUKTION/Hohe Nachfrage für Grüne Bundesanleihen mit Laufzeit 2053

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen mit Laufzeit bis August 2053 im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. August:

Werbung

===

Emission 1,80-prozentige grüne Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2053

Volumen 500 Mio EUR

Bietungsvolumen 803 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 498 Mio EUR

Marktpflegevolumen 2 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,6 (1,6)

Durchschnittsrend. 3,79% (3,60%)

Wertstellung 22. Oktober 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

Werbung

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.