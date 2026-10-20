AUKTION/Hohe Nachfrage für Grüne Bundesanleihen mit Laufzeit 2053
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen mit Laufzeit bis August 2053 im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. August:
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Emission 1,80-prozentige grüne Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. August 2053
Volumen 500 Mio EUR
Bietungsvolumen 803 Mio EUR
Zuteilungsbetrag 498 Mio EUR
Marktpflegevolumen 2 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,6 (1,6)
Durchschnittsrend. 3,79% (3,60%)
Wertstellung 22. Oktober 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/flf
(END) Dow Jones Newswires
October 20, 2026 05:49 ET (09:49 GMT)