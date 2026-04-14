AUKTION/Volumen bei Bundesanleihen mit Laufzeit 2048 aufgestockt

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeit bis August 2048 im Auktionsverfahren platziert. Das Volumen wurde dabei auf 1,5 Milliarden von ursprünglich 1,0 Milliarde Euro erhöht.

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Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 17. September 2025.

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Emission 1,25-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2048

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,166 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,261 Mrd EUR

Marktpflegequote 239 Mio EUR

Zeich nungsquote 1,7 (1,5)

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Durchschnittsrend. 3,55% (3,18%)

Wertstellung 17. April 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 06:08 ET (10:08 GMT)