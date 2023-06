AustriaEnergy International: Besicherter 8,00% Green Bond 2023/28 im Volumen von nur 1 Mio. Euro platziert, ab Montag im Open Market handelbar

Der neue besicherte 8,00% Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A3LE0J4) der AustriaEnergy International GmbH wird am Montag, 3. Juli 2023 planmäßig in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen. Das Unternehmen hat im ersten Schritt im Rahmen des öffentlichen Angebots nur 1,0 Mio. Euro platziert. Geplant war die Platzierung von bis zu 25 Mio. Euro. Die institutionelle Platzierung im Rahmen der Privatplatzierung wird aufgrund der aktuell herausfordernden Marktsituation im Bereich der KMU-Anleihen in die zweite Jahreshälfte 2023 verschoben. Die zufließenden Mittel werden dazu verwendet, die geplanten Standortentwicklungen in Chile zu finanzieren. Bei Einwerbung zusätzlicher Mittel über die Privatplatzierung können dann weitere Standorte entwickelt werden.



Eckdaten des AustriaEnergy Green Bond 2023/2028

Emittent AustriaEnergy International GmbH Format Green Bond (klassifiziert gemäß imug/SPO) Kupon 8,00% p.a. Zeichnungsfrist 16.06.–26.06.2023 (12 Uhr) Status besichert ISIN / WKN DE000A3LE0J4 / A3LE0J Stückelung 1.000 Euro Laufzeit 30.06.2028 (5 Jahre) Valuta 30.06.2023 Anwendbares Recht Deutsches Recht Listing Open Market Bookrunner BankM Internet www.austriaenergy.com



www.green-bonds.com – Die Green Bond Plattform.

Foto: © AustriaEnergy International