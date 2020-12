Aves One stockt 5,25%-Anleihe 2020/2025 zum zweiten Mal auf

Die Aves One AG, ein Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets, stockt das Volumen ihrer mit 5,25% p.a. festverzinslichen Anleihe 2020/2025 erneut um 10 Mio. Euro auf 60 Mio. Euro auf. Bereits im Oktober wurde die Anleihe um 20 Mio. Euro auf 50 Mio. Euro aufgestockt.Die Anleihe hat eine Stücklung von 1.000 Euro. Die Laufzeit endet am 31. Mai 2025. Die Emissionserlöse dienen einerseits der Finanzierung von Akquisitionen und andererseits zur Refinanzierung bestehender Assets. Die Anleihe ist damit ein weiterer Baustein, der zu einer stärkeren Diverzifizierung und Optimierung der Gesamtfinanzierungsstruktur beiträgtWeitergehende Informationen zur Anleihe (ISIN:DE000A289R74, WKN: A289R7) sind auf folgender Website zu finden:Die Aves One AG ist ein Bestandshalter im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons. Container und Wechselbrücken gehören ebenfalls zum Portfolio. Mit einem jungen, ertragsstarken Gu?terwagenportfolio gehört Aves One zu den führenden Bestandshaltern von Logistik-Assets für die Schiene in Europa. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung des Eigenbestands und den weiteren Ausbau des Logistik-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A168114; WKN: A16811).