Aviva Investors: Die Märkte bleiben im Jahr 2023 weiterhin volatil aufgrund des globalen Abschwungs und der anhaltenden Inflation

Aviva Investors, die global tätige Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva plc. (Aviva) rechnet mit einer weiterhin starken Abschwächung des globalen Wachstums im Jahr 2023, da die wichtigsten Volkswirtschaften in eine Rezession eintreten dürften. Der Abschwung wird sich auf die entwickelten Volkswirtschaften konzentrieren, von denen viele Schwierigkeiten haben dürften, überhaupt Wachstum zu erzielen. Der Konflikt in der Ukraine hat die Probleme auf der Angebotsseite nach der COVID-Pandemie erheblich verschärft, aber auch die aggressiven Maßnahmen der Zentralbanken zur Bekämpfung der anhaltenden Inflation sind ein wichtiger Faktor für diese Entwicklung. Die volle Wirkung der geplanten umfangreichen, geldpolitischen Straffung wird sich im nächsten Jahr und darüber hinaus bemerkbar machen, aber wir sollten auch mit weiteren Zinserhöhungen bis zum Frühjahr rechnen. Die Gesamtinflation hat wahrscheinlich ihren Höhepunkt erreicht und dürfte im nächsten Jahr zurückgehen, was durch eine Stabilisierung oder sogar einen Rückgang der Energiepreise begünstigt wird: Die Kerninflation ist jedoch nach wie vor zu hoch und könnte sogar noch länger anhalten.



Obwohl sich das Wachstum bereits verlangsamt hat, hat sich die Flaute auf dem Arbeitsmarkt kaum verringert, was zu einem Aufwärtsdruck auf die Löhne und einem größeren Risiko von schädlichen Zweitrundeneffekten auf die Inflation führt. Abwärtsbewegungen könnten diesem Trend entgegenwirken, aber diese Entwicklung wird Zeit brauchen. Voraussichtlich wird die Rezession eher mild ausfallen, da es nur wenige Ungleichgewichte im privaten Sektor zu korrigieren gibt.



Die drastische Verschärfung der finanziellen Bedingungen hat zu einer Neubewertung von Risikoaktiva sowie deutlich höheren Realzinsen geführt. Dies bedeutete schmerzhafte Anpassungen für alle Anlageklassen, einschließlich Staats- sowie Unternehmensanleihen, Aktien und Immobilien. Die veränderten Korrelationen haben Anlageentscheidungen erschwert, und die daraus resultierende höhere Volatilität wird voraussichtlich auch 2023 anhalten.



Michael Grady, Head of Investment Strategy und Chief Economist bei Aviva Investors:



„Die globalen Märkte fielen 2022 im Gleichschritt, als sich die Welt auf höhere Realzinsen einstellte, wobei die Auswirkungen dieser Entwicklung sowohl in den Industrie- als auch in den Schwellenländern zu spüren waren. Die dramatische Verschiebung der Korrelationen zwischen den einzelnen Vermögenswerten ging auch mit einem deutlichen Anstieg der Volatilität an den Vermögensmärkten einher, vor allem an den Anleihemärkten, aber auch an den Devisen- und Aktienmärkten.“



„Mit Blick auf die Zukunft bevorzugen wir eine weitgehend neutrale Haltung gegenüber Aktien. Die Aktienmärkte haben bis 2022 an Wert verloren, was den Anstieg der Realzinsen widerspiegelt. Wir gehen davon aus, dass die Abwärtskorrekturen der Gewinnerwartungen in den kommenden Quartalen die Märkte aufgrund der flachen Rezession belasten werden.



„Wir bevorzugen eine leichte Untergewichtung der Duration von Anleihen, da die Aufwärtsrisiken bei der Inflation die Abwärtsrisiken bei der Rezession überwiegen. Der Höchststand der Leitzinsen dürfte jedoch bald erreicht sein, so dass wir diese Anlageklasse im Jahr 2023 mit mehr Fingerspitzengefühl angehen sollten.“



„Insgesamt sind wir gegenüber Anleihen neutral eingestellt, da wir glauben, dass die jüngste Spread-Rallye Hochzinsanleihen vor einer Rezession weniger attraktiv macht. Bei den Investment-Grade-Anleihen ist die Gesamtrendite bei kurzen Laufzeiten relativ vielversprechend, konkurriert aber mit aussichtsreichen risikofreien Cash-Renditen.“



„Schließlich bevorzugen wir für das Jahr 2023 eine Long-Position im US-Dollar, die das schwächere globale Wachstumsumfeld und die Stärke der zugrunde liegenden Inflation in den Vereinigten Staaten widerspiegelt. Wir sind aber gleichzeitig der Ansicht, dass sich der längerfristige Anstieg des Dollars umkehren könnte, wenn sich die Wachstumsaussichten in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 verbessern."



