Aviva Investors legt europäischen High-Yield-Fonds auf

Aviva Investors, die global tätige Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva plc, gibt die Auflegung des Aviva Investors European High Yield-Fonds (ISIN: LU2059539069) bekannt.



Der Fonds strebt eine langfristige Outperformance an, indem er in europäische Hochzinsanleihen mit dem Rating B oder BB investiert und dabei gleichzeitig taktisch auf Anleihen mit niedrigerem Rating setzt. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Analyse ist in den gesamten Investmentprozess eingebettet. Bei diesem Ansatz sind etwa Tabakproduzenten und umstrittene Waffen zusätzlich ausgeschlossen.



Der Fonds wird von den Senior Portfoliomanagern Sunita Kara und Chris Higham gemanagt. Beide werden von Aviva Investors erweiterten Global High Yield-Team unterstützt. Das Team stützt sich dabei auf Erkenntnisse der Abteilungen Investment Strategy, Credit, Aktien, Research sowie Responsible Investment.



Sunita Kara, Senior Portfoliomanagerin bei Aviva Investors, sagt:



„Wir freuen uns, unser erfolgreiches High Yield-Angebot mit der Auflegung des Aviva Investors European High Yield-Fonds zu erweitern. Der Fonds strebt eine konsistente und risikoadjustierte Rendite an, wobei der Schwerpunkt auf höher bewerteten Unternehmen liegt."



Markus Bertl, Head of Wholesale Germany & Austria bei Aviva Investors, ergänzt:



„Wir arbeiten weiterhin eng mit unseren europäischen Kunden zusammen, indem wir auf deren spezifische Anlagebedürfnisse eingehen. Auf der Suche nach Diversifikation und Erträge bei niedrigeren Renditen in anderen Teilen des Fixed Income-Marktes, können diese nunmehr von einer auf Euro ausgerichteten Hochzinsstrategie profitieren.”



Der Fonds ist zum Vertrieb in Deutschland, Österreich, Finnland, Frankreich, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Spanien und Großbritannien zugelassen.



Das Aviva Investors Global High Yield Team verwaltet derzeit 5,5 Milliarden Euro (zum 31. Dezember 2019).





