Best Issuer Real Estate SME Bonds 2020 - Noratis AG

Als Best Issuer Real Estate SME Bonds 2020 wird die Noratis AG ausgezeichnet. Die Noratis AG zählt auch branchenübergreifend zu den besten Anleiheemittenten von SME Bonds im Jahr 2020.



Der „Bestandsentwickler“ von Wohnimmobilien in Deutschland hat im Oktober/November 2020 eine Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro platziert (ISIN DE000A3H2TV6). Der Kupon beträgt 5,50% p.a. Die Emission wurde von der ICF BANK AG begleitet.



Während die Platzierung zunächst eher schleppend verlief, meldete das Unternehmen Anfang Dezember 2020, dass weitere 10 Mio. Euro der Unternehmensanleihe und somit insgesamt 22,5 Mio. Euro platziert wurden. Mitte Januar 2021 wurde dann gemeldet, dass die Platzierung der 1. Tranche mit 30 Mio. Euro abgeschlossen sei.



Am 01.02.2021 notierte die Noratis-Anleihe bei 104,00%. Hinzu kommen Stückzinsen von 5,50% p.a.



Gründe für den Erfolg

Im ersten Halbjahr 2020 erzielte Noratis Mieteinnahmen von 8,0 Mio. Euro (+35%). Die Eigenkapitalquote zum Ende des 1. Halbjahres 2020 belief sich auf 22,6% (nach HGB). Im September 2020 hat Noratis das Eigenkapital durch eine Kapitalerhöhung mit einem Mittelzufluss von brutto 16,9 Mio. Euro weiter deutlich gestärkt. Mit der zur Merz-Gruppe („Merz Spezial Dragees“) gehörenden Merz Real Estate GmbH & Co. KG verfügt Noratis über einen starken Ankeraktionär, der das Unternehmen bei seiner Expansionsstrategie begleitet. Aktuell ist Merz mit rund 47,7% an Noratis beteiligt. Im Rahmen einer Investoren- und Festbezugsvereinbarung hatte sich Merz Anfang des Jahres verpflichtet, bis Ende 2024 durch Kapitalmaßnahmen bis zu 50 Mio. Euro in Noratis zu investieren.



Die Noratis AG hat im September eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage mit Bezugsrecht der Altaktionäre erfolgreich vollständig platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt 16,9 Mio. Euro. Die Merz Real Estate GmbH & Co. KG hat im Zuge der Privatplatzierung 517.292 Aktien erworben.



Das Geschäftsmodell von Noratis ist aufgrund der stabilen Mieteinnahmen (auch während der Renovierungsphase) deutlich konservativer als das der meisten anderen Anleiheemittenten, insbesondere von Projektentwicklern, die häufig auch noch nach IFRS bilanzieren. Der Kupon ist aber auf dem gleichen Niveau oder nur geringfügig niedriger als der von Anleiheemittenten aus der Immobilienbranche, die ein deutlich riskanteres Geschäftsmodell haben. In Bezug auf das Chance-Risiko-Verhältnis war die Noratis-Anleihe zum Zeitpunkt der Emission die attraktivste Neuemission im Bereich Mittelstandsanleihen.



Die Noratis AG ist ein „Bestandsentwickler“ von Wohnimmobilien in Deutschland. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Wohnimmobilien, meist Werkswohnungen, Quartiere und Siedlungen in Städten ab 10.000 Einwohnern sowie in Randlagen von Ballungsgebieten. Nach erfolgreicher Entwicklung bleiben die vermieteten Objekte im Bestand oder werden mittelfristig an Investoren bzw. im Einzelvertrieb an bestehende Mieter, Kapitalanleger und Selbstnutzer veräußert. Dabei schafft Noratis einen spürbaren und nachhaltigen Mehrwert. Die Noratis AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN DE000A2E4MK4).



Eckdaten der Noratis-Anleihe

Emittent Noratis AG Kupon 5,50% p.a. Valuta 11.11.2020 Laufzeit 11.11.2025 Kurs 105,50% ISIN / WKN DE000A3H2TV6 / A3H2TV Emissionsvolumen bis zu 50 Mio. Euro Rating kein Rating Listing Open Market Sole Global Coordinator und Bookrunner ICF BANK AG Internet www.noratis.de

