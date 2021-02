Best Issuer SME Bonds 2020 - Karlsberg Brauerei GmbH

Als bester Anleiheemittent im Bereich SME Bonds 2020 (Mittelstandsanleihen) wird die Karlsberg Brauerei GmbH ausgezeichnet. Die Karlsberg Brauerei hat im September 2020 ihre dritte Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen von 40 Mio. Euro und einer Laufzeit von 5 Jahren platziert (ISIN DE000A254UR5). Aufgrund der hohen Nachfrage wurde die Zeichnungsfrist bereits am zweiten Tag um 9.00 Uhr vorzeitig beendet. Platziert wurden 50 Mio. Euro, der Kupon wurde mit 4,25% am unteren Ende der Spanne von 4,25% bis 4,75% festgelegt. Begleitet wurde die Emission von den Finanzinstituten Bankhaus Lampe KG und IKB Deutsche Industriebank AG.



Die Emission beinhaltete ein öffentliches Umtauschangebot an die Inhaber der Anleihe 2016/2021. Für jede umgetauschte Anleihe 2016/2021 erhielten die Inhaber eine neue Anleihe 2020/2025, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 10,00 Euro (also einmalig 1,0%) sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das zum Umtausch angediente Volumen betrug rund 49% der ausstehenden Anleihe und wurde voll zugeteilt. Zeichnungen gemäß Mehrerwerbsoption konnten aufgrund der starken Überzeichnung nicht berücksichtigt werden. Alle über die Zeichnungsfunktionalität der Börse Frankfurt erfolgten Orders wurden bis zu einem Volumen von je 3.000 Euro vollständig zugeteilt. Zeichnungen größer 3.000 Euro wurden jeweils mit 3.000 Euro zugeteilt. Insgesamt wurden 5,511 Mio. Euro über die Zeichnungsfunktionalität der Börse zugeteilt.



Am 1. Februar 2021 notierte die Anleihe bei 105,75%. Zur positiven Kursentwicklung kamen Stückzinsen von 4,25% p.a.



Gründe für den Erfolg

Nach einem sehr guten Start in das Geschäftsjahr 2020 wirkte sich die Covid-19-Pandemie im ersten Halbjahr 2020 nachteilig auf den Umsatz (nach Abzug von Verbrauchssteuern; Biersteuer) aus, der einen Rückgang um 7,8 Mio. Euro auf 57,7 Mio. Euro verzeichnete. Der Umsatzrückgang resultierte in der Hauptsache aus Fassbierrückgängen in der Gastronomie, Hotellerie und bei Festveranstaltungen. Nach Lockerung der Covid-19-Vorsichtsmaßnahmen in der Gastronomie wurden im Juni bereits erste Erholungstendenzen verzeichnet. Durch eine erneut verbesserte Rohertragsmarge von 61,7% (1. Halbjahr 2019: 60,2%), frühzeitigen und konsequenten Kosteneinsparungen sowie Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung wurden trotz der Umsatzverluste im ersten Halbjahr ein adjustiertes Ergebnis vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern (adj. EBITDA) in Höhe von 11,6 Mio. Euro (1. Halbjahr 2019: 11,3 Mio. Euro) und ein adjustiertes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (adj. EBIT) in Höhe von 7,4 Mio. Euro (1. Halbjahr 2019: 6,3 Mio. Euro) erreicht. Dementsprechend wurde die Ertragskraft mit deutlich verbesserter adj. EBITDA-Marge von 20,2% (1. Halbjahr 2019: 17,2%) sowie adj. EBIT-Marge von 12,8% (1. Halbjahr 2019: 9,6 %) trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen abermals erhöht, die Ergebnisprognose für 2020 wurde bestätigt.



Auch die bondspezifischen Kennzahlen auf Basis des Geschäftsjahres 2019 können sich sehen lassen:





· EBITDA Interest Coverage: 3,62*

(Empfehlung: mind. 2,5)

· EBIT Interest Coverage: 1,88*

(Empfehlung: mind. 1,5)

· Net Debt / EBITDA: 2,51*

(Empfehlung: max. 5)



Empfehlungen im ehemaligen Best Practice Guide für Unternehmensanleihen im Entry Standard

*) ohne Zinsanteil Leasing, inkl. Zinsaufwand Pensionsrückstellungen



Die Karlsberg Brauerei-Gruppe ist eine traditionsreiche, familiengeführte Brauereigruppe. Das Unternehmen verfolgt eine auf Konsumentenbedürfnisse fokussierte Strategie der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs eines breiten Sortiments alkoholischer und alkoholfreier Getränkemarken im Handel (insb. Lebensmitteleinzelhandel und Getränkefachhandel) sowie im Außer-Haus-Markt (insb. Hotels, Gaststätten, Veranstaltungen). Dabei stehen die strategischen Marken „Karlsberg“ und „MiXery“ mit einem Portfolio an alkoholhaltigen und alkoholfreien Bieren und Biermischgetränken im Fokus. Durch die Kooperation mit internationalen Partnern wurde das Markenportfolio zudem um Trendmarken wie Bundaberg (Premium-Limonade aus Australien), O'Haras (Craft Bier) und Magners (Cider) ausgebaut. Die Karlsberg Brauerei-Gruppe teilt sich mit anderen Gesellschaften des Karlsberg-Konzerns Ressourcen, insbesondere im Rahmen sogenannter Shared Services, weiterhin gibt es finanzielle Verflechtungen und Lieferbeziehungen.



Christian Schiffmacher



Eckdaten der Karlsberg-Anleihe

Emittent Karlsberg Brauerei GmbH Kupon 4,25% p.a. Umtauschfrist 03.09.–17.09.2020 Laufzeit bis 29.09.2025 Valuta 29.09.2020 Emissionsvolumen 50 Mio. Euro Aktueller Kurs 105,75% (01.02.2021) WKN / ISIN A254UR / DE000A254UR5 Corporate Rating BB- (watch NEW), Creditreform Rating AG Joint Bookrunner und Joint Lead Manager Bankhaus Lampe und IKB Deutsche Industriebank Internet www.karlsberg.de







Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.