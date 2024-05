Booster Precision Components prüft die Ausgabe weiterer vorrangig besicherter Anleihen

Die Booster Precision Components GmbH hat bekannt gegeben, dass sie Pareto Securities AS, Niederlassung Frankfurt, als alleinigen Bookrunner beauftragt hat, die Ausgabe weiterer vorrangig besicherter kündbarer Anleihen in Höhe von 18 Mio. Euro im bestehenden Anleiherahmen der Gesellschaft mit der ISIN NO0012713520 und Fälligkeit im Jahr 2026 zu prüfen. Abhängig unter anderem von den Marktbedingungen kann eine Anleiheemission folgen. Die Erlöse aus der Anleiheemission werden zur Finanzierung (I) der Rückzahlung von nachrangigen Darlehen, einschließlich der Zahlung etwaiger Ablösekosten, Rückzahlungsagios und aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen und (II) aller Kosten im Zusammenhang mit dem schriftlichen Verfahren (wie nachstehend definiert) verwendet.



Im Zusammenhang mit der Anleiheemission hat das Unternehmen den Anleiheagenten angewiesen, ein schriftliches Verfahren einzuleiten, um die Anleihegläubiger unter anderem um ihre Zustimmung dazu zu bitten, dass die Gesellschaft die Erlöse aus der Anleiheemission zur Rückzahlung bestimmter nachrangiger Darlehen in Höhe von 15 Mio. Euro verwenden kann, was dem Unternehmen gemäß den aktuellen Anleihebedingungen nicht gestattet ist. Als Gegenleistung für die Zustimmung der Anleihegläubiger zu dem Vorschlag wird das Unternehmen eine Zustimmungsgebühr in Höhe von 1,00% des Nennbetrags jeder Anleihe zahlen, vorbehaltlich der in der Bekanntmachung über das schriftliche Verfahren genannten Bedingungen.



Das Unternehmen hat von Anleihegläubigern, die mehr als 60 Prozent des ausstehenden Nennbetrags der Anleihe repräsentieren, die Zusage erhalten, im schriftlichen Verfahren für den Vorschlag zu stimmen.



Foto: © Booster Precision Components GmbH