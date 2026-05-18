DAX24.493 +0,8%Est505.869 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,8400 -0,7%Nas25.921 -0,7%Bitcoin66.245 +0,4%Euro1,1609 -0,4%Öl111,4 +1,6%Gold4.476 -2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX zieht kräftig an -- Wall Street uneins -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, RENK, DroneShield im Fokus
Top News
AIXTRON profitiert von KI-Nachfrage und neuem Großauftrag - Mehrjahreshoch im Blick AIXTRON profitiert von KI-Nachfrage und neuem Großauftrag - Mehrjahreshoch im Blick
DroneShield-Aktie bleibt im Abwärtstrend - ASIC-Ermittlungen belasten weiterhin DroneShield-Aktie bleibt im Abwärtstrend - ASIC-Ermittlungen belasten weiterhin
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Buch: Staatsanleihen spielen geringere Rolle im Eigenkapital der Banken

19.05.26 14:17 Uhr

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Banken des Euroraums halten nach Aussage von EZB-Bankenaufsichtschefin Claudia Buch gemessen am Volumen ihrer Bilanzen in etwa so viele Staatsanleihen wie zu Beginn der 2024. Wie Buch bei einer Konferenz in Frankfurt sagte, nahm der Anteil am Eigenkapital der Institute jedoch ab und ebenso der Anteil heimischer Staatsanleihen am gesamtem Staatsanleihebestand. "Derzeit liegen die Bestände der Banken im Euroraum an Staatsanleihen mit 9,3 Prozent ihrer Bilanzsumme auf einem ähnlichen Niveau wie zu Beginn der Bankenunion", sagte Buch laut veröffentlichtem Redetext. 2014 waren es 9,0 Prozent gewesen. Die Bestände entsprachen 170 (2014: 190) Prozent des harten Kernkapitals (CET1)

Zum Vergleich: US-Geschäftsbanken hielten Ende 2025 Staatsanleihen und Agency-Wertpapiere im Wert von rund 8 bis 19 Prozent ihrer Bilanzsumme, je nachdem, ob eine engere oder eine weitere Definition herangezogen wird.

Buch zufolge hat außerdem die Inlandspräferenz ("Home Bias") in den Staatsanleiheportfolios der Euroraum-Banken abgenommen. "Das Verhältnis von inländischen Staatsanleihen zu den gesamten Staatsanleihebeständen ist von 39 Prozent im Jahr 2014 auf rund 28 Prozent Ende 2025 gesunken. Die Unterschiede zwischen den Ländern spiegeln weitgehend das Volumen der ausstehenden Staatsschulden wider", sagte sie. Diese Beziehung habe sich jedoch im Laufe der Zeit abgeschwächt, da Banken in Ländern mit historisch hoher Verschuldung ihre Portfolios diversifiziert hätten.

Ein wichtiger Grund für Banken, Staatsanleihen zu halten, sind Liquiditätsanforderungen und -präferenzen.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 08:18 ET (12:18 GMT)