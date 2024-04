Bund bietet am 30. April neue Grüne Anleihe an

Heute im Fokus

AT&T: Erwartungen dank Kundenzustrom übertroffen. HUGO BOSS wird Russland-Geschäft los. Infineon-Aktie, AIXTRON-Aktie und Co. profitieren von besserer Stimmung in Chipbranche. Ufo-Mitglieder sprechen sich für Tarifeinigung mit Lufthansa aus. Volkswagen erwartet schwierige Jahre in China. INTERSHOP nur noch mit Mini-Verlust. Boeing greift Zulieferer Spirit finanziell unter die Arme.