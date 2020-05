Credits: Chancen wie bei Aktien, wenn man wählerisch ist

Um die Coronavirus-Pandemie zu verlangsamen, setzte die Welt auf Social Distancing und brachte die Wirtschaft damit zum Stillstand. Konjunktur und Nachfrage brachen ein. Dieser Schock fu?hrte zu einem enormen Bedarf an US-Dollar und beispiellosen Verka?ufen von Anleihen. Wie war das mo?glich, und welche Chancen ergaben sich daraus?



Da ein Großteil des Außenhandels in US-Dollar abgewickelt wird, beno?tigten Unternehmen weltweit dringend Dollar, um ihre Zulieferer zu bezahlen. Banken außerhalb der USA mussten fu?r ihre institutionellen Kunden diese Liquidita?t beschaffen, sodass die Dollarreserven ihrer Sitzla?nder allma?hlich zur Neige gingen. Daraufhin war die Fed gezwungen, ausla?ndischen Notenbanken u?ber Wa?hrungsswaps Dollarliquidita?t zur Verfu?gung zu stellen. Aber auch Unternehmen mit fa?lligen Dollarkrediten fragten versta?rkt US-Dollar nach oder begaben Dollaranleihen, was die Anleihema?rkte noch illiquider werden und den US-Dollar weiter aufwerten ließ. Hinzu kommen Verka?ufe durch Geldmarkt- und Prime-Fonds, die US-Dollar beno?tigen, um Ru?ckgabewu?nsche zu erfu?llen. Alles in allem hat die enorme Dollarnachfrage wa?hrend der Krise das Finanzsystem u?berfordert. Es geriet ins Stocken.



Noch nie haben wir so illiquide Anleihema?rkte erlebt. Die Verka?ufer akzeptierten fast jeden Preis, auch wenn er noch so niedrig war. Die Volatilita?t risikobehafteter Titel schnellte nach oben. Wie Abbildung 1 zeigt, waren selbst sehr hochwertige, kurz laufende Asset-Backed Securities mit AAA-Rating stark fehlbewertet.



Die Fed intervenierte daraufhin massiv. Sie legte Programme aus der Zeit der internationalen Finanzkrise wieder auf und fu?hrte neue ein, um die Ma?rkte zu stu?tzen und die Liquidita?tsklemme zu beheben. Noch sind wir nicht am Ziel, aber an den Credit-Ma?rkten hat eine gewisse Normalisierung eingesetzt. Asset-Backed Securities mit AAA-Rating, wie erwa?hnt eines der Marktsegmente mit der ho?chsten Qualita?t und ku?rzesten Laufzeit, haben einen Großteil ihrer liquidita?tsbedingten Verluste wieder wettgemacht. Ihre Kurse sind durchweg wieder auf pari gestiegen.



Doch trotz des leichten Spreadru?ckgangs, vor allem, nachdem die Fed ihr Kaufprogramm auch auf Credit-ETFs ausgeweitet hat, bleiben Fehlbewertungen und damit auch Chancen. Wie Abbildung 2 zeigt, sind die Spreads von Investmentgrade- und High-Yield-Anleihen noch immer ungewo?hnlich hoch. Die Emittentenauswahl bleibt a?ußert wichtig, da in den na?chsten Wochen, Monaten und vielleicht auch Quartalen mit immer mehr Zahlungsausfa?llen und Herabstufungen zu rechnen ist.



In Rezessionen versuchen Unternehmen meist, ihre aus dem Ruder gelaufenen Finanzen wieder in Ordnung zu bringen. Doch diesmal sind die Ungleichgewichte gro?ßer als sonst, da sich viele Firmen zur Steigerung ihrer Gewinne extrem verschuldet hatten. Liquidita?t ist daher wichtiger als die Bilanzsanierung, aber noch unwichtiger sind die Gewinne. Die Gewichte haben sich verschoben: Die Gla?ubigerinteressen za?hlen wieder mehr; die Wu?nsche der Aktiona?re treten zuru?ck. Wie anders war es doch in den letzten zwo?lf Jahren.



Wir hoffen, dass die Liquidita?tskrise von Februar und Ma?rz u?berwunden ist. Es droht aber eine Solvenzkrise, in der die Umsa?tze vieler Unternehmen einbrechen und riesige Finanzierungslu?cken entstehen. Nicht alle Unternehmen werden dies u?berstehen, und nicht jede Unternehmensanleihe wird, wie kurz laufende Asset- Backed Securities mit AAA-Rating, in den na?chsten Wochen wieder auf pari steigen.



Unserer Ansicht nach bieten Credits zurzeit Chancen auf Ertra?ge a?hnlich denen von Aktien, was sehr selten ist. Um sie zu nutzen, muss man natu?rlich Risiken eingehen. Es wird Herabstufungen geben, Coupons werden nicht gezahlt, und Restrukturierungen stehen an. Fu?r einzelwertorientierte Investoren mit sorgfa?ltigen Analysen gibt es aber auch Chancen. Entscheidend wird sein, dass man bei der Auswahl keine Fehler macht, denn nicht alle Credits sind gleich.





Foto: von Brian K. Mastrullo, CFA, Investment Product Specialist; Bradford Rutan, CFA, Investment Product Specialist; Robert M. Almeida, Jr. Portfolio Manager und Global Investment StrategistQuelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.