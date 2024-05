Deutsche Anleihe: Leichte Gewinne zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,08 Prozent auf 130,37 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,54 Prozent. In Europa fiel der Handelsstart an den meisten Anleihemärkten ruhig aus.

Im Tagesverlauf dürften vor allem Konjunkturdaten aus den USA Interesse wecken. Es handelt sich allerdings um Daten aus der zweiten Reihe, die in der Regel weniger Kursbewegung entfachen. Erwartet werden Zahlen vom Immobilienmarkt und zur Verbraucherstimmung. Aus der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed äußern sich mehrere hochrangige Vertreter./bgf/jha/