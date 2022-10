Deutsche Anleihen bauen Gewinne aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben auch am Dienstagmorgen im Kurs zugelegt. Zu Handelsbeginn stieg der Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,25 Prozent auf 141,12 Punkte. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 1,90 Prozent und damit deutlich unterhalb ihres unlängst markierten elfjährigen Höchststandes von 2,35 Prozent.

Zu Wochenbeginn hatten Bundeswertpapiere deutlich zugelegt, im Gegenzug waren ihre Renditen kräftig gefallen. Die Entwicklung folgt auf teils starke Zinsanstiege in den vergangenen Wochen. Der Trend steigender Renditen sei zuletzt ins Stocken geraten, erklärten Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen. "Von einer Trendwende zu sprechen, wäre unseres Erachtens aber noch verfrüht."

Kursgewinne verbuchten auch australische Staatsanleihen, insbesondere in den kürzeren Laufzeiten. Die Zentralbank des Landes hob ihren Leitzins zwecks Bekämpfung der hohen Inflation zwar weiter an, allerdings nur um 0,25 Prozentpunkte. Analysten hatten dagegen mehrheitlich erwartet, dass die Notenbank ihren zügigen Straffungskurs mit einer weiteren Anhebung um 0,5 Punkte fortsetzt. Ungeachtet dessen kündigte Zentralbankchef Philip Lowe weitere Zinserhöhungen an.

In der Eurozone dürften Anleger am Dienstag neue Preisdaten unter die Lupe nehmen. Veröffentlicht werden Zahlen von der Herstellerebene. Diese schlagen mit zeitlicher Verzögerung auch auf die Verbraucherpreise durch, an denen die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik ausrichtet. Darüber hinaus wollen sich einige Zentralbankvertreter öffentlich zu Wort melden.

/bgf/men