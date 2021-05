Deutsche Anleihen bewegen sich kaum

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Donnerstag bis zum Mittag nur wenig im Kurs bewegt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag zuletzt kaum verändert bei 170,61 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,23 Prozent.

Der Handel am Anleihemarkt verlief ruhig. Deutsche Konjunkturdaten fielen positiv aus, bewegten den Markt aber nicht nachhaltig. Der Auftragseingang in der deutschen Industrie stieg im März um 3,0 Prozent und damit doppelt so stark wie erwartet. Gegenüber dem Vorjahresmonat schossen die Bestellungen um mehr als ein Viertel nach oben, was allerdings eine Folge des coronabedingten Einbruchs im März 2020 ist.

Umsatzdaten vom Einzelhandel der Eurozone überraschten positiv, konnten den Markt aber ebenfalls nicht nennenswert bewegen. Im weiteren Verlauf stehen Wirtschaftsdaten aus den USA auf dem Programm. Die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt geben Auskunft über den Zustand des Jobmarkts, bevor am Freitag die US-Regierung ihren monatlichen Arbeitsmarktbericht veröffentlicht./bgf/jsl/mis