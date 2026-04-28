DAX24.003 -0,1%Est505.823 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,9700 +3,2%Nas24.664 -0,9%Bitcoin66.409 +1,9%Euro1,1705 -0,1%Öl114,4 +2,9%Gold4.566 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Infineon 623100 Deutsche Bank 514000 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 adidas A1EWWW Allianz 840400 Bayer BAY001 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX stabil -- Mercedes besser als befürchtet -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank: Gewinnsprung -- ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
UBS-Aktie profitiert: Gewinn abermals deutlich stärker als erwartet gesteigert UBS-Aktie profitiert: Gewinn abermals deutlich stärker als erwartet gesteigert
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittag entwickeln
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen bleiben unter Druck - Inflationszahlen im Fokus

29.04.26 12:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Mittwoch weiter nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,16 Prozent auf 124,80 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg im Gegenzug auf 3,08 Prozent.

Händler verwiesen auf neue Drohungen von US-Präsident Donald Trump gegen den Iran. In der Folge erhielt der Ölpreis einen Schub nach oben, was wiederum die jüngsten Inflationssorgen verstärkte und so die Renditen stützte.

Bereits seit Ende März bewegt sich der Euro-Bund-Future in einer engen Handelsspanne. Derzeit agieren die Anleger vorsichtig und warten auf weitere Anzeichen dafür, wie sich der Iran-Krieg und die in dessen Folge rasant gestiegenen Ölpreise auf Wirtschaftswachstum und Inflation auswirken. Zudem steht aktuell die Frage im Raum, wie die US-Notenbank Fed und die EZB die aktuelle Lage bewerten.

Die Fed gibt ihre geldpolitischen Entscheidungen am Abend bekannt, die Europäische Zentralbank folgt dann am Donnerstag.

Aus konjunktureller Sicht rücken zur Wochenmitte insbesondere die am Nachmittag erwarteten Inflationszahlen aus Deutschland in den Fokus. Der Ölpreisschock mit dem Iran-Krieg hat das Leben der Menschen sprunghaft verteuert, im April könnte die Inflation im Jahresvergleich noch weiter gestiegen sein. Darauf deuten bereits am Vormittag präsentierte Daten aus den wichtigen Bundesländern Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg und Sachsen hin./la/zb